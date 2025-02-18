مصر تؤكد رفض الاعتداءات المتواصلة على لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية رئيس الحكومة نواف سلام، رفض الاعتداءات المتواصلة على لبنان واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. واستقبل سلام قبل ظهر أمس في السرايا سفراء اللجنة الخماسية وهم: سفير السعودية وليد بن عبدالله بخاري، وسفير فرنسا هيرفيه ماجرو، وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون. وعقب اللقاء، قال السفير المصري، رداً على سؤال يتعلق بالضغط على قوات الاحتلال من أجل تنفيذ الاتفاق: «نؤكد وجود أمرين مرفوضين تماماً. الأول، الاعتداءات المتواصلة على لبنان، وهذا ما أشار إليه دولة الرئيس في حديثه معنا، وهذه الاعتداءات هي اعتداء على سيادة لبنان وترفع أيضاً تكلفة إعادة الإعمار. وأضاف: أما الأمر الثاني المرفوض، فهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وبالتالي هناك التزام من الخماسية وأصدقاء لبنان للعمل على إنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن.