أميركا تعلّق على اللقاء مع وفد روسي في الرياض

ابوظبي - سيف اليزيد - علّقت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، على الاجتماع المرتقب بين وفد أميركي وآخر روسي في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت تامي بروس للصحافيين في الرياض، إن واشنطن لا ترى في الاجتماع بداية "مفاوضات" بشأن أوكرانيا، بل متابعة للمحادثة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت "لا أعتقد أنه يجب أن يُنظر إلى هذا الأمر باعتبار أنه يتعلق بالتفاصيل أو بالتقدم في إطار شكل من المفاوضات".

وأضافت "كما طلب الرئيس (دونالد ترامب)، فإن هذا في الواقع متابعة لتلك المكالمة الهاتفية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا المضي قدما ومعرفة ما هو ممكن".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم كشف هويته، إن وزير الخارجية ماركو روبيو الذي وصل إلى العاصمة السعودية اليوم الاثنين، إلى جانب مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص لترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد صباح الثلاثاء في الرياض.

وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، أن روسيا ستكون ممثلة بوزير خارجيتها سيرغي لافروف ويوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئيس بوتين.

ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تحديد ما إذا كان روبيو ولافروف سيلتقيان على حدة.

وسُئلت عما إذا كان الاجتماع يمكن أن يكون بمثابة تحضير لمفاوضات مقبلة بشأن أوكرانيا، فأجابت: "أعتقد أن هذا الاجتماع سيكون فرصة، وسيكون بمثابة مقدمة".

لكنها أصرت في الوقت نفسه على أن واشنطن تريد أن ترى قبل كل شيء "ما إذا كان (الروس) جادين" في رغبتهم في استئناف الحوار.