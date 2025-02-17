كندا.. إصابة 8 في انقلاب طائرة عند هبوطها بمطار تورنتو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مسؤولون إن طائرة تحطمت في مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا اليوم الاثنين، فيما ذكرت قناة (سي.بي.سي) أن الطائرة انقلبت عند هبوطها.

وأشارت قناتا (سي.بي.سي) و(سي.بي.24) إلى أن 8 أشخاص أصيبوا.

وأعلنت إدارة المطار أنها على علم بتعرض طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز قادمة من منيابوليس لحادث وإن فرق الطوارئ بدأت في التدخل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط