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كندا.. إصابة 8 في انقلاب طائرة عند هبوطها بمطار تورنتو

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كندا.. إصابة 8 في انقلاب طائرة عند هبوطها بمطار تورنتو

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مسؤولون إن طائرة تحطمت في مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا اليوم الاثنين، فيما ذكرت قناة (سي.بي.سي) أن الطائرة انقلبت عند هبوطها.

وأشارت قناتا (سي.بي.سي) و(سي.بي.24) إلى أن 8 أشخاص أصيبوا.

وأعلنت إدارة المطار أنها على علم بتعرض طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز قادمة من منيابوليس لحادث وإن فرق الطوارئ بدأت في التدخل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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