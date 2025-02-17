شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كندا.. إصابة 8 في انقلاب طائرة عند هبوطها بمطار تورنتو والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
قال مسؤولون إن طائرة تحطمت في مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا اليوم الاثنين، فيما ذكرت قناة (سي.بي.سي) أن الطائرة انقلبت عند هبوطها.
وأشارت قناتا (سي.بي.سي) و(سي.بي.24) إلى أن 8 أشخاص أصيبوا.
وأعلنت إدارة المطار أنها على علم بتعرض طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز قادمة من منيابوليس لحادث وإن فرق الطوارئ بدأت في التدخل.
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