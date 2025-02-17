بريطانيا مستعدة لنشر قوات في أوكرانيا

الرياص - اسماء السيد - يجتمع نحو عشرة من قادة دول الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ، يوم الاثنين، في باريس، لتحديد رد مشترك لأمن أوروبا، ومواجهة تسارع الإدارة الأمريكية، في التحرك على صعيد ملف أوكرانيا. ويحضر الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء حكومات ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلنطي مارك روته.

وقالت أورسولا فون دير لاين، مفوضة الأمن في الاتحاد الأوروبي، في تعليق على موقع إكس "أمن أوروبا يشهد نقطة تحول، الأمر يتعلق بأوكرانيا، لكنه يتعلق بنا أيضاً، نحن بحاجة إلى تفكير عاجل، وإلى رفع مستوى الدفاع".

ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الاجتماع بأنه بداية عملية ستتواصل بمشاركة جميع الشركاء الملتزمين بالسلام والأمن في أوروبا. وكتب على موقع إكس: "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيلعبون دورا مركزيا في هذه العملية".

وتحاول أوروبا جاهدة وضع خطة لضمان استدامة أي اتفاق سلام في أوكرانيا، بينما قالت بريطانيا بأنها ستكون مستعدة لنشر قوات لحفظ السلام إذا لزم الأمر.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، استعداد المملكة المتحدة إرسال قوات لكييف، إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا. وكتب في صحيفة ديلي تلغراف: "أنا لا أقول ذلك باستخفاف، فأنا أشعر بشدة بالمسؤولية التي تأتي مع احتمال تعريض الجنود البريطانيين من الرجال والنساء للأذى". وأضاف أن تأمين سلام دائم في أوكرانيا أمر ضروري إذا أردنا ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن القيام بمزيد من العدوان في المستقبل. وقال ستارمر، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري: "إن ضمان أمن الولايات المتحدة ضروري لتحقيق سلام دائم، لأن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على ردع بوتين عن الهجوم مرة أخرى". وأشار إلى أن لدى المملكة المتحدة دورا فريدا تؤديه، لضمان أن تعمل أوروبا والولايات المتحدة معا في شكل وثيق. وأضاف أن طريق أوكرانيا إلى عضوية الناتو لا رجعة فيه، وأنه يتعين على الدول الأوروبية زيادة إنفاقها الدفاعي، والقيام بدور أكبر في الحلف. وأضاف ستارمر أنه يتعين أن تؤدي أوروبا دورا أكثر أهمية في الناتو.

نشر قوة أوروبية في أوكرانيا

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في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المناقشات جارية بشأن نشر القوات، خاصة فرنسية وبريطانية وبولندية ، لضمان وقف إطلاق النار في المستقبل، وسلام دائم في أوكرانيا. وأكد أن الأوروبيين سيشاركون بطريقة أو بأخرى، في المناقشات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعدما ألمح المبعوث الأمريكي الخاص إلى كييف كيث كيلوغ، إلى عكس ذلك في مؤتمر ميونيخ.

وعندما سُئل في ميونيخ عن احتمال مشاركة الأوروبيين في المفاوضات، أجاب كيلوغ "أنا جزء من المدرسة الواقعية، وأعتقد أن هذا لن يحدث"..

واستبعد وزير الخارجية الفرنسي عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى حاليا، معتبرا أن ذلك يعارض ما يأمله ترامب. واُستبعدت روسيا من المجموعة بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

في الوقت نفسه، اتخذت الدول الأوروبية موقفاً حذراً، بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا. تقول إسبانيا ، أحد المشاركين في مؤتمر باريس، إن الحديث عن بعثات لحفظ السلام في أوكرانيا سابق لأوانه. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريسإن هناك الكثير من الأسئلة، حول مفاوضات السلام الجارية، بين روسيا وأوكرانيا. وقال :"لا أحد يفكر في إرسال قوات إلى أوكرانيا، بينما لا يزال السلام بعيداً جداً".

ووافقت ألمانيا على ذلك، حيث قالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان للصحفيين: "من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا".

واحتفظت بولندا، أحد أقرب حلفاء كييف، بموقفها، حيث أعلن رئيس الوزراء دونالد توسك بأن بلاده لن ترسل جنوداً إلى أوكرانيا، لكنها ستواصل تقديم الدعم للبلاد. جاء ذلك في تصريح صحفي قبل أن يغادر توسك إلى باريس لحضور الاجتماع.

في المقابل، أعلنت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمير ستينيرغارد أن بلادها يمكن أن تدعم مهمة حفظ السلام في أوكرانيا بعد الحرب.

ويأتي الاجتماع في لحظة حساسة، بالنسبة إلى العلاقات عبر الأطلنطي، وسط قلق أوروبي من مبادرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استأنف المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن الرئيس الأميركي هذا الأسبوع أنه سيلتقي نظيره الروسي في السعودية لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا حيث تدخل الحرب عامها الرابع في 24 فبراير/ شباط.

ويأتي اجتماع القادة الأوروبيين أيضا، غداة اختتام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا ، الذي ألقى فيه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خطابا حادا هاجم فيه الاتحاد الأوروبي، متهما إياه بفرض قيود على حرية التعبير، مع تأكيده أن الأمريكيين يدرسون إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا دون مشاركة الأوروبيين.

زيلينسكي يدعو للتحرك ضد روسيا

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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا حلفاءه الأوروبيين إلى التحرك ضد روسيا، والعمل على تجنب أن يبرم الأمريكيون اتفاقا معها من وراء ظهر كييف وأوروبا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه يتعين على أوروبا الآن استخلاص العبر من كل المناقشات، التي بدأت قبل سنوات بشأن السيادة الأوروبية. وأضافت :"سيتعين علينا على المدى القصير أن نضمن أن السلام سيكون دائما في أوكرانيا". وأوضحت أن الأمريكيون سيراجعون بالتأكيد مستوى التزامهم، بما في ذلك على المستوى الجغرافي، في حلف شمال الأطلنطي "الناتو". وأضاف: "هذا يستدعي صحوة حقيقية من جانبنا، وحتى قفزة إلى الأمام، لنأخذ مكاننا في أمن القارة الأوروبية".

وكان مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون قد قال: "نرى أنه نتيجة للتسريع في الملف الأوكراني، وأيضا نتيجة لما يقوله القادة الأمريكيون، هناك حاجة إلى أن يقوم الأوروبيون بالمزيد، وأن يعملوا على نحو أفضل، وبطريقة أكثر اتساقا من أجل أمننا الجماعي".

وأضاف أن هذه المبادرات تشكل فرصة، بمعنى أنها يمكن أن تساعد في تسريع إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن من الواضح أننا ما زلنا في حاجة إلى الاتفاق ومعرفة الظروف، التي يمكن بموجبها تحقيق نهاية الحرب، مشددا على مستلزمات السيادة والأمن لأوكرانيا وكذلك لأوروبا.