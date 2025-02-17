شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان العجوز: مصر أنجزت اتفاق الهدنة ببراعة.. وموقفها يحظى بتأييد دولى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الجهود المصرية كانت حاسمة في إتمام الهدنة ووقف الحرب بقطاع غزة وعملية تبادل الأسرى، مشيرة إلى أنه لم تكن مصر مجرد مراقب للأحداث، بل تحولت إلى ضامن مؤتمن لاتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى، التي أنجزت ببراعة، مع ضمان تدفق مئات الشاحنات الإغاثية إلى غزة.

وأشارت إيمان العجوز في بيان لها إلى أن “مصر لم تكن وسيطًا محايدًا، بل صوتًا للحق”، وهو ما يتوافق مع الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة العالم، لتعزيز الموقف الدولي الداعم لوقف إطلاق النار.

وذكرت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أنه لم تقف مصر وحدها في معركة الرفض، بل حظي موقفها بتأييد دولي وعالمي واسع، بدءًا من الاتحاد الأوروبي وصولًا إلى الأمم المتحدة، التي أشاد جوتيريش بالدور المصري في توصيل 75% من المساعدات الدولية إلى غزة، حتى الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي بدأ بدعم لإسرائيل، تحول إلى انتقاد عمليات الجيش الإسرائيلي بعد لقاء السيسي، مؤكدًا أن “الحل يكمن في دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.

كما أكدت إيمان العجوز أن “تهجير الفلسطينيين ليس خطًا أحمر فحسب، بل هو خط النار”، مستلهمة تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول للأزمة برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهلها قسرًا.