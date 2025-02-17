شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. عقوبة صارمة لمن يلقي مخلفات الهدم بالطرق العامة والان مع تفاصيل الخبر

وضع قانون تنظيم وإدارة المخلفات عقوبة على إلقاء مخلفات الهدم بالطرق العامة، وذلك حرصا على عدم تعرض حياة المواطنين لخطر، حيث نصت المادة 41 من قانون تنظيم وإدارة المخلفات على أن يعاقب بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف فى الحالات التالية:

-ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

-فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

-سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، و تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.