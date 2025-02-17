شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: الجهود المصرية صاحبة الفضل في استكمال هدنة وقف إطلاق النار بغزه والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالجهود المصرية لاستكمال الهدنة واتمام عملية تبادل الأسرى ، مشيرا إلى أنها تمكنت بمقترحاتها من "تذليل العقبات" التي كانت تعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيد التزام الأطراف باستكمال تنفيذ الهدنة، وفقا للبرنامج الزمنى المتفق عليه لافتا إلى إستمرار الجهود المصرية لتأكيد تنفيذ الاتفاق المبرم.



أوضح الشهابي أن الجهود المصرية "منذ اتفاق الهدنة والتى كان لها دور كبير فى إبرامه" تشمل الملفات الرئيسية الثلاثة التى حددتها القاهرة من قبل، وهي تثبيت الهدنة، واستمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، والسعي للوصول إلى حل سياسي، للقضية الفلسطينية كلها والتى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على اهلنا فى قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 واعاد سيادته التأكيد عليه فى رده القوى والواضح برفض مخطط الرئيس الأمريكى ترامب بتهجير الفلسطينين من غزة والاستيلاء عليها وضمها لبلاده، وهو حل الدولتين واقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوها «رئيس حزب الجيل» بأن هذا الموقف المصرى، اصبح هو الموقف العربى الرسمى والشعبى من المحيط الى الخليج.

وأكد رئيس حزب الجيل أن الدولة المصرية نجحت ومؤسساتها، في إحداث التوازن فى الملفات الرئيسية الثلاثة والتى تتضمن قضية التهجير، إلى جانب إعمار قطاع غزة، وتكوين موقف دولى رافض التهجير وداعم الهدنة وإقامة دولة فلسطين تنفيذا لقرارات المجتمع الدولى.

كما أشاد الشهابي بالجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة والتى وصلت عدد الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة منذ اتفاق الهدنة 7000 شاحنة، بالإضافة إلى استقبال المستشفيات المصرية 550 جريحًا.

ولفت الشهابي إلى أن الدولة المصرية جهزت 10 آلاف سرير في عدد كبير من المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أنها واجهت تحديات كثيرة وتعنتًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ولكنها نجحت أيضا فى استمرار دخول الشاحنات التى تحمل المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع الصامد.