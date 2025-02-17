شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تبذل جهودا هائلة لحل القضية الفلسطينية وتحرص على وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، مشددًا على أهمية منع التصعيد وضمان عدم عودة الحرب مجددًا.

وأشار خضير، في بيان صحفي، إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المبذولة لتنفيذ الاتفاق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة أن مصر تسعى لاستئناف عملية تبادل الرهائن والمحتجزين، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة. كما أكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء دائرة العنف والدمار في المنطقة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد خضير على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمان الأساسي لتحقيق السلام الدائم، مشيرًا إلى أن ذلك يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها.

واختتم الدكتور حسين خضير تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود المصرية تؤكد محورية دور مصر في القضية الفلسطينية، ودورها الفاعل في التواصل مع مختلف الأطراف، كما شدد على أن محاولات التهجير والاقتلاع من الأرض دعاوى واهية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه وحقوقه التاريخية.