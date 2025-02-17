شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 1.3 مليار جنيه لحل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى مدينة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد من لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، محطة المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو، شمال غرب محافظة أسوان أحد أكبر محطات المعالجة الثلاثية بأسوان.

واستمع الوفد الذي يزور محافظة أسوان في زيارة رسمية لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة عملية إحلال وتجديد محطات مياه الشرب وملف الصرف الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لشرح للمحطة التي تبلغ القدرة التصميمية لمحطة المعالجة الثلاثية بالحاجر بادفو 14 ألف م3، وتخدم حوالى 200 الف نسمة، والمحطة تخدم أكثر من 70% من سكان مدينة ومركز إدفو للقضاء نهائياً على مشاكل الصرف الصحى بأكبر مراكز ومدن المحافظة.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الوفد البرلماني، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيارة تستهدف التعرف عن قرب على المشكلات التي تواجه المواطنين.

وقال: نسعى بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لأجل وضع الحلول اللازمة في الملفات التي تتعلق بقطاع المرافق، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت عبد المجيد، إلى أن الوفد البرلماني، حريص على تفقد عدد كبير من المرافق في محافظة أسوان، والوقوف على مدى انتظام العمل، وكذلك إزالة أي عراقيل من شأنها التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، إن مشاكل الصرف والمياه من الملفات المتواجدة في العديد من الدوائر، وبسبب الطبيعة الجغرافية لأسوان هناك معاناة حقيقة في ملف مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابعت عبد النبي:" الهدف من الزيارة مساعدة الأهالي في إيجاد حلول جذرية لمشكلة مياه الشرب والصرف الصحي، وأن تكون هناك توصية من اللجنة في هذا الصدد، لافتة إلي ان محطة إدفو من المحطات المهنة، وفيما يخص ملف الصرف ومياه الشرب في أسوان هناك هناك تأخير في التشغيل وعدم التزام الشركات بتنفيذ المشروعات، وهو ما يترتب عليه انقطاع المياه بشكل شبه مستمر نتيجة انفجار المواسير بسبب عدم مطابقهتا للمواصفات، وهذه المشكلة موجودة بشكل كبير في توابع القرى والبندري.

ووجهت الشكر للقيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في القرى والمدن، مطالبة سرعة حل مشكلة مياه الشرب في أسوان.

ومن جانبه علق عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان قائلا:" الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رأت الوضع القائم، وهناك توجيهات من رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة تعزيز العمل في محافظة أسوان لتحسين مستوى الخدمة.

وقال طلبة:" المشروعات الحديدة سيكون لها دور كبير في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وتم بالفعل تخصيص حوالي 500 مليون جنيه لحل مشكلة انقطاع المياه في مدينة أسوان، ولحل مشكلة الصرف الصحي في مدينة أسوان ومشكلة انقطاع المياه بالكامل يتطلب الأمر توفير 1.3مليار جنيه لحل المشكلة بشكل جذري في المدينة.

وقال المهندس عامر ابو حلاوة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان :" هدفنا خدمة المواطنين ومحطة المعالجة دخلت الخدمة رسميا عام 2019، وبوجود توسعات سيساهم ذلك في تمتع عدد آخر من القرب بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة".

وطالب النائب أشرف الشبراوي، عضو اللجنة، جميع الشركات تحمل المسؤولية، وتحسين مستوى الخدمة في واحد من أهم وأبرز الملفات وهو مياه الشرب.

وانتقد الشبراوي، إهدار المياه نتيجة الوصلات غير الرسمية جراء الممارسات الروتينية للتوصيل، إلى جانب فاقد المياه النظيفة، وعدم قراءة العدادات بصورة دقيقة، مؤكدا أن كل هذا يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالب النائب عبدالتواب عبد القادر، عضو اللجنة، حل المشكلة جذريا، وعدم حل مشكلة انقطاع المياه في منطقة على حساب أخرى بمعنى حلها في قرية أو في البندر على حساب التابع.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن يتم تركيب محابس هواء على الخطوط لمعالجة أزمة انفجار بعض الخطوط نتيجة الضغط، وفي نفس الوقت عدم الحاجة لقطع المياه عن منطقة بالكامل جراء وجود قطع في شارع الي سبيل المثال، وذلك من خلال حصر المشكلة في الشارع الذي توجد به المشكلة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة بأسوان، بأن هناك دراسة بالفعل في هذا الصدد وبمجرد الانتهاء سيتم تطبيقها لضمان تحقيق مستوى خدمة أفضل، وحل أزمة الانفجار للخطوط.

وطالبت النائبة ميرفت عازر، عضو اللجنة، سرعة الانتهاء من المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وحل مشكلة انخفاض الأرض المنفذ فيها محطة الصداقة لتفادي مشكلة صعوبة الصيانة.

وقال النائب أحمد عواجة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف مياه الشرب. الصرف الصحي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، ويجب سرعة تلبية احتياجات المواطنين من توفىو مياه الشرب والتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى.

وقال النائب محمد الجمال، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك حاجة ماسة للتوسع في مد خدمات الصرف الصحي للقرى والتوابع ويكون ذلك من خلال التوسع فى المحطات وعملية الاحلال والتجديد للشبكات القائمة لزيادة قدرتها وطاقتها الاستيعابية.

ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.