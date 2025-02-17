شكرا لقرائتكم خبر عن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة: نستهدف 145 مليار دولار صادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات، وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.

وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الفريق كامل الوزير قام بوضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، تضمنت 5 محاور، موضحة أن المحور الأول من الخطة هو زيادة القاعدة الصناعية بإنشاء مصانع جديدة لتوفير احتياحات السو ق المحلى ومستلزمات الإنتاج، والمحور الثانى هو زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات فيما تمثل المحور الثالث فى تشغيل المصانع المتعثرة.

وأضافت الدكتورة دعاء سليمة إلى أن الفريق كامل الوزير وضع خطة عاجلة للنهوض بهذه الصناعات بداية من رحلة المستثمر، وتوفير الأراضي المرفق، حيث يتابع وزير الصناعة بشكل يومى مع المحافظين لدراسة المناطق الصناعية المخططة، وغير المخططة والوقوف علي نسب الاشغال ومعدلات التنفيذ، ونسب تشغيل المصانع داخل المنطقة والسماع لمشاكل المستثمرين لحلها.

وتابعت: المحورالرابع هو الاهتمام بتحسين جودة المنتج للوصول الى منتج مصرى بجودة عالية، أما المحور الخامس تمثل في التوظيف من أجل الإنتاج، جاء المحور السادس ليشمل التدريب والتاهيل، والمحور السابع للتوسع فى الصناعات الخضراء.

ولفتت الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة أن الخطة تستهدف مواجهة المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإزالة كافة العراقيل التي تواجه كافة الصناعات خاصة صناعة السيارات، والأجهزة الكهربائية لتوطين الصناعات في مصر، وكذلك الصناعات المكملة لصناعة السيارات كصناعة بطاريات السيارات.