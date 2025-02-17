شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تواصل جهودها لدعم الأشقاء فى فلسطين بإرسال قافلة إغاثية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دورها الإنساني وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة إغاثية جديدة لدعم الأشقاء في فلسطين، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمرون بها، تأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام المؤسسة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة لهم.

وتضم القافلة 26 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، تشمل:

​•​600 طن من الدقيق لتعزيز الأمن الغذائي.

​•​200 طن من المواد الغذائية المتنوعة، والتي تشمل السكر، الأرز، المكرونة، الصلصة، الزيت، العدس، والفول، لضمان توفير وجبات متكاملة للأسر المتضررة.

وأكدت بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس الأمناء والمتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، أن هذه القافلة تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن حياة كريمة لم تدخر جهدًا في تقديم الدعم الإغاثي العاجل.

وأضافت نواصل تسخير كافة الإمكانيات لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بأسرع وقت ممكن، انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه الأشقاء الفلسطينيين.”

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة أرسلت حتى الآن 621 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، شملت مواد غذائية، طبية، وإغاثية، إلى جانب دورها في تسهيل مرورها عبر التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة وصولها إلى مستحقيها.

وتؤكد المؤسسة استمرار جهودها في تقديم الدعم الإنساني داخل مصر وخارجها، التزامًا برسالتها في بناء الإنسان وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني.



حياة كريمة تواصل جهودها لدعم الأشقاء في فلسطين (1)



حياة كريمة تواصل جهودها لدعم الأشقاء في فلسطين (2)



حياة كريمة تواصل جهودها لدعم الأشقاء في فلسطين (3)



حياة كريمة تواصل جهودها لدعم الأشقاء في فلسطين (4)



حياة كريمة تواصل جهودها لدعم الأشقاء في فلسطين (5)



حياة كريمة تواصل جهودها لدعم الأشقاء في فلسطين (6)