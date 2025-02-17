شكرا لقرائتكم خبر عن الموتمر: مصر قطعت الطريق على محاولات تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر أثبتت للجميع جديتها في إعادة إعمار قطاع غزة، وإرسال كم كبير جدا من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يقطع الطريق على فكرة تصفية القضية من خلال ما يطلقون عليه التهجير.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر أتخذت حزمة من الخطوات والقرارات الجادة والحاسمة التي قطعت الطريق على تصفيه القضيه وكل محاولات التهجير القسري، وهو ما يؤكد أن مصر لديها ثوابت راسخة تجاة القضية الفلسطينية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر أكدت للجميع أنها دولة قوية وانها رمانة الميزان في المنطقة، وأن الجيش المصري هو راعي الامن والسلام في المنطقة، وان الدولة المصرية صاحبة القوة الرشيدة، وأن مصر ستظل دائما داعية وراعية للسلام في المنطقة، فقد سبق وحذرت من خطوره ما يطلق عليه التهجير، وتداعيات ذلك على المنطقة بالكامل وكانت من أوائل الدول التي حذرت من هذه التصريحات.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن حجم المساعدات التي ترسلها الدوله المصريه للأشقاء الفلسطينيين ورؤيتها الشاملة لاعادة إعمار قطاع غزة بعد كم الخراب والدمار الذي شهده، وأنها الصوت الوحيد الذي ينادي بحل القضيه وعدم تصفيتها في ظل حالة من الصمت غير المبرر من قبل المجتمع الدولي هو ما يؤكد أن مصر ستظل هي الدولة الداعمة والداعية للسلام في المنطقة.