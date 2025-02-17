مستشار الأمن القومي الأمريكي ومبعوث ترمب يصلان إلى الرياض

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، بجانب مبعوث ترمب لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى العاصمة الرياض، وقبلهما وصل وزير الخارجية الأمريكي أيضاً مارك روبيو. ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان المسؤولين الأمريكيين والروس، وذلك من أجل للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين، والأمريكي دونالد ترمب.



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