مباحثات بين وزيري خارجية السعودية وأمريكا بشأن ملفات المنطقة والعالم

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما بحث الوزيران المستجدات الاقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وكان وزيرُ الخارجية الأمريكي روبيو وصل إلى الرياض في زيارة هي الأولى منذ توليه المنصب. وتُناقش الزيارة ملفاتٍ عدة أبرزها التحضيرات للقاء ترمب وبوتين في السعودية، إضافة إلى ملفات إقليمية أخرى.



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