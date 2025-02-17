لافروف: اجتماعنا مع الأميركيين في الرياض سيبحث عن حلول وسط للحرب بأوكرانيا

وقبل ذلك، قال الكرملين، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومعه يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين، سيشاركان غدا الثلاثاء في محادثات مع مسؤولين أميركيين في السعودية بشأن العلاقات الأمريكية الروسية.
ويعكس اختيار السعودية لاستضافة المحادثات الروسية الأمريكية مكانة المملكة ودورها القيادي على المستوى الدولي، وحرص الدول الكبرى على تعزيز التواصل مع قيادة المملكة والتنسيق معها حيال إيجاد حلول للأزمات والتحديات الدولية.
كما ترتبط المملكة بعلاقاتها متوازنة مع القوى العظمى الدولية في ظل رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وسياسته الحكيمة والهادئة والتي قادت المملكة إلى ما تحظى به من مكانة دولية وثقة من قيادات الدول الكبرى.
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