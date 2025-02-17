شكرا لقرائتكم خبر عن لا خسائر بشرية.. زلزالان بقوة 4 درجات يضربان الهند والان نبدء بالتفاصيل

زلزال جزر الكوريل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالان بلغت قوتهما 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، العاصمة نيودلهي وولاية بيهار شرق الهند.وأوضحت وسائل الإعلام الهندية، أن الزلزال الأول ضرب العاصمة نيودلهي والمناطق المجاورة لها، وعلى عمق خمس كيلومترات، وشعر السكان بها.فيما ضرب الزلزال الثاني منطقة سيوان في ولاية بيهار، وكانت على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 25.93 درجة شمالًا، وخط طول 84.42 درجة شرقًا.ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزالين.من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة أمس الأحد، الجهة المقابلة لجزر الكوريل الجنوبية الروسية.وتُعد هذه الهزة الأرضية هي الثالثة التي تضرب الجهة المقابلة لسواحل جزر الكوريل الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين، إذ وقعت الأولى ليل الجمعة، والثانية ظهر السبت وشعر بها سكان جزيرة شيكوتان بقوة 3 درجات.