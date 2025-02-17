شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: الأتوبيس المتجول فى شوارع أوروبا صناعة مصرية ولدنيا 22 مصنعا للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أن مصر فيها لدنيا 22 مصنعا للسيارات، و8 مصانع للأتوبيسات، قائلة: "الأتوبيس اللى بيمشى فى أوروبا صناعة مصرية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية.

وأوضحت أن الدولة حريصة علي انتاج السيارات الكهربائية وقد وفرت البيئة التشريعية من أجل التسريع في إنتاج هذه السيارات والكرة الآن في ملعب المصنعين، مشيرة إلي أن الحكومة تعمل علي وضع حوافز من يصنع ووتمثل معياير الحوافز علي من يستخدم المكون المحلي والذي يقوم بانتاج سنوي يقدر بـ 10 آلاف سيارة.

وأوضحت أن هناك وحدة حكومة مسئولة عن المراقبة والمتابعة بشأن التصنيع، وعلمية توطين صناعة السيارات التي تعد صناعة كبيرة للغاية".

