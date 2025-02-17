شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: تطابق موقف مصر مع الاتحاد الأفريقى برفض التهجير يعكس حكمة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب الجيل الديمقراطى بالبيان الختامي الصادر عن القمة العادية الـ 38 للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذى رفض فيه تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأنه مخالف للقانون الدولي وتشدّيده على رفض انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي واستهداف المدنيين والبنية التحتية، وتاكيده على أن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.

كما ثمن حزب الجيل تنديد البيان الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالحرب الصهيونية والعدوان الهمجي على قطاع غزة، مشيدا بدعوة القادة الأفارقة إلى وقف أي شكل من أشكال التعاون أو التطبيع مع الكيان الصهيوني حتى ينهي احتلاله وعدوانه على فلسطين، وتشدّيده على محاكمة هذا الكيان على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

كما حيا حزب الجيل دعم الاتحاد الإفريقي الكامل في بيانه الختامي، لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوته المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف “الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على القطاع فورا”.

وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بما اكده البيان الختامي على دعم الاتحاد الإفريقي الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين، خصوصا النساء والأطفال، وضرورة إنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967 ،وتأكيده أن الحل السياسى القائم على كل الدولتين واقامة دولة فلسطين هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط منوها إلى تطابق موقف قمة الاتحاد الأفريقى مع الموقف المصرى الحاسم والقوة الرافض التهجير والداعم لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الشهابي إلى أن الرؤية المتكاملة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اليوم الأول لتوليه حكم مصر لإنهاء تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الافريقي وعودة افريقيا إلى مصر وعودة مصر إليها كان لها التأثير الكبير فى وقوف القمة الأفريقية بجانب الحق العربى والفلسطينى وادانتها جرائم الإبادة الوحشية الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطينى البطل، كما ثمن رئيس حزب الجيل دعوة الاتحاد الأفريقى فى بيانه الختامى المجتمع الدولى إلى بذل جهود أكبر لتحقيق سلام عادل وشامل ينهى معاناة الشعب الفلسطينى.