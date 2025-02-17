شكرا لقرائتكم خبر عن وزراة النقل: لدينا 3 ملايين توك توك.. وإحلاله بسيارة مصرية خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل، عن عملية إحلال التوك توك بسيارة مصرية خفيفة، وقالت المهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إن مصر فيها 3 ملايين توك توك، ونعمل علي التخلص من هذه المركبة بصناعة سيارة مصرية خفيفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية.

وأضافت قطب: لدينا في مصر 3 ملايين توك توك في مصر يستهلك وقود بمليارات، وعلى الحكومة تقديم حوافز لمن يعمل علي صناعة مركبة خفيفة، وقد تقدمت بعض الشركات لهذا الأمر.

وأكد أن هناك عزم على صناعة سيارة مصرية خفيفة من أجل إحلال التوك توك، وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا:" ياريت تخلصوا البلد من التوك توك".

