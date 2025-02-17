شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يرفض طلب برفع الحصانة عن عضو بسبب كيدية الشكوى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، رفض المجلس الطلبات المقدمة من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الحكيم عصمت السادات، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده، نظرا للتأكد من كيدية الشكوى.

واستعرض النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقريراللجنة عن طلب المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الحكيم عصمت السادات لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده، وذلك في القضية رقم 445 لسنة 2023 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 80 لسنة 2023، والقضية 446 لسنة 23 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 81 لسنة 2025، والقضية رقم 447 لسنة 2023 جنح مصر الجديد المقيدة برقم 82 لسنة 2025 أخذ رأي محكمة استئناف القاهرة، موضحا أنه انتهى رأي اللجنة إلى رفض الطلب.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن اللجنة عقدت اجتماعا ونظرت الطلبات المشار إليها، والمستندات المقدمة من العضو واستعادت أحكام الدستور ولائحة مجلس الشيوخ، وأنه بتاريخ 21 يناير2025، ورد لرئيس المجلس كتاب المستشار النائب العام، بشأن اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجنائية ضد النائب وتضمنت قيام النائب بتوقيع شيكات غير قابلة للصرف، وحضر العضو أمام اللجنة وقدم صور ضوئية ومستندات تفيد سداد قيمة الشيكات الثلاثة وتفيد أن الشركتين الشاكيتين كيان واحد، وقدم إفادتين صادرتين عن المصرف المتحد تفيد بتحويل قيمة الشيكات، وترى اللجنة أنه لما كان الثابت مما قدمه العضو من مستندات تكشف قصد الشاكيين وكيد الشكاوى قاصدين منعه من عمله، لذا قررت اللجنة رفض طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو.