شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. إطلاق قافلة إغاثية إلى غزة لتخفيف معاناة الأسر المتضررة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التزامها بدعم الأشقاء في فلسطين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين، تشارك مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني في القافلة الإغاثية العاشرة إلى قطاع غزة، والتي تأتي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص المؤسسة على تخفيف معاناة الأسر المتضررة، عبر تقديم الدعم الإغاثي العاجل في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وقد ساهمت المؤسسة في تجهيز عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات المتنوعة، والتي تشمل المواد الغذائية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، لضمان وصول الإغاثة العاجلة إلى مستحقيها في غزة.

وتؤكد مؤسسة نبيل الكاتب استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني من خلال التحالف الوطني، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والتنموية، إيمانًا بأهمية التكافل والتضامن في مثل هذه الأوقات الحرجة.