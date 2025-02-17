شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل جهود التحالف لإرسال المساعدات الإنسانية فى القافلة العاشرة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهودها لإرسال المساعدات الإنسانية في القافلة العاشرة إلى غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور أسقفية الخدمات عضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تسهم بفاعلية ضمن الجهود الوطنية لإيصال الدعم الإنساني العاجل، لمواجهة الوضع الإنساني في القطاع، إلى حين تحقيق السلام المستدام

وقامت الأسقفية بتوفير شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية المتنوعة، التي تشمل المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الأساسية، بهدف دعم الأسر المتضررة في غزة، والمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية

وتؤكد أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية التزامها بمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين، عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمشاركة الفاعلة في كافة المبادرات الإنسانية التي تسهم في رفع المعاناة عن المتضررين، إيمانًا برسالة المحبة والسلام والتضامن الإنساني