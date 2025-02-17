شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز المساعدات ضمن القافلة الإغاثية العاشرة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التزامها بدعم الأشقاء في فلسطين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين، تشارك جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني في القافلة الإغاثية العاشرة إلى قطاع غزة، والتي تأتي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص الجمعية على تخفيف معاناة الأسر المتضررة، عبر تقديم الدعم الإغاثي العاجل في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وساهمت الجمعية في تجهيز عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات المتنوعة، والتي تشمل المواد الغذائية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، لضمان وصول الإغاثة العاجلة إلى مستحقيها في غزة.

وأكدت جمعية الأورمان استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني من خلال التحالف الوطني، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والتنموية، إيمانًا بأهمية التكافل والتضامن في مثل هذه الأوقات الحرجة.