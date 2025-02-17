اخبار العالم

تجهيز المساعدات ضمن القافلة الإغاثية العاشرة إلى غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • تجهيز المساعدات ضمن القافلة الإغاثية العاشرة إلى غزة 1/4
  • تجهيز المساعدات ضمن القافلة الإغاثية العاشرة إلى غزة 2/4
  • تجهيز المساعدات ضمن القافلة الإغاثية العاشرة إلى غزة 3/4
  • تجهيز المساعدات ضمن القافلة الإغاثية العاشرة إلى غزة 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز المساعدات ضمن القافلة الإغاثية العاشرة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الإثنين، 17 فبراير 2025 03:47 م

في إطار التزامها بدعم الأشقاء في فلسطين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين، تشارك جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني في القافلة الإغاثية العاشرة إلى قطاع غزة، والتي تأتي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص الجمعية على تخفيف معاناة الأسر المتضررة، عبر تقديم الدعم الإغاثي العاجل في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وساهمت الجمعية في تجهيز عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات المتنوعة، والتي تشمل المواد الغذائية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، لضمان وصول الإغاثة العاجلة إلى مستحقيها في غزة.

وأكدت جمعية الأورمان استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني من خلال التحالف الوطني، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والتنموية، إيمانًا بأهمية التكافل والتضامن في مثل هذه الأوقات الحرجة.

 

d6082a5e-7e27-4942-93f4-37c9ec2752c6
e294f392-2561-400e-bfb9-790d012861c5
e298b4ef-da2c-46f0-b153-a53ff371afd7

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements