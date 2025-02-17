شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي يطرح مجموعة من التوصيات خلال ندوة "لا للتنمر.. نعم للوعي" والان مع تفاصيل الخبر

نظمت اتحاد المرأة بحزب الوعي، ندوة لا للتنمر نعم للوعي، برئاسة دكتور باسل عادل رئيس الحزب، وبحضور أعضاء الهيئة العليا، وذلك بمشاركة نخبة من السياسيين وقانونيين وخبراء تربويون واخصائين صحة نفسية .

وأدارت الندوة نادية عز الدين، رئيس اتحاد المرأة بحزب الوعي، حيث تناول الحضور ظاهرة التنمر وتأثيرها العميق على حياة الضحايا، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار، حيث تم استعراض الأبعاد المتعددة لهذا التأثير، بما في ذلك مجالات التعليم والصحة النفسية.

وتناولت الندوة عده توصيات ومخرجات الذي نظمها الحزب لحد من ظاهرة التنمر، حيث شملت هذه التوصيات ما يلي:

1- وضع استراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة التنمر، التي تؤدي بدورها إلى مجموعة من الجرائم الأخرى، أبرزها الانتحار، التسرب من التعليم، والعنف الذي ينتج عنه جرائم متعددة.

2- تشديد العقوبات القانونية المتعلقة بهذه الظاهرة، بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا التصدي للتنمر السياسي على مدار سنوات.

واكد الحزب ضرورة التصدي للتنمر الوظيفي الناتج عن عيب خلقي قد يؤدي إلى شعور بالإحباط نتيجة تقليل الآخرين من قيمته، مما يجعله عرضة لإخراج غضبه على أسرته.

كما أصدر عدد من التوصيات لتعزيز دور الإعلام والدراما في مكافحة التنمر،لانهما مرآة المجتمع وأدوات التغيير، عندما يحملان رسالة صادقة ومسؤولة، يمكنهما ليس فقط توعية الناس بخطورة التنمر، بل تحفيزهم على مواجهته بكل قوة ويمكن أن يحدث ذلك عن طريق:

1. زيادة الأعمال الدرامية الهادفة: التي تعالج التنمر من زوايا مختلفة، مثل التنمر الإلكتروني والتنمر بسبب الاختلافات الجسدية أو الثقافية.

2. إنتاج مواد إعلامية (أفلام قصيرة، إعلانات توعوية، مسرحيات مدرسية) تبرز آثار التنمر السلبية.

3. التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق حملات إعلامية بمشاركة المؤثرين والفنانين. لتثقيف الشباب حول أضرار التنمر الإلكتروني وطرق مواجهته.

4. تعزيز الشراكة بين الإعلام والمدارس: لإطلاق برامج تثقيفية وتدريبية لطلاب المدارس حول خطورة التنمر وكيفية مواجهته.

وفيما يتعلق بتوصيات تعزيز دور الأحزاب في مكافحة التنمر أوصى الحزب :

1-المطالبة بإدخال برامج توعوية عن التنمر في المناهج الدراسية مع العمل على تشديد القوانين التي تجرم التنمر، والتوعية بهذه التشريعات.

2-إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بمخاطر التنمر وآثاره النفسية والاجتماعية.

3- دعم إنشاء مكاتب شكاوى مختصة بالتنمر في المدارس، الجامعات، وأماكن العمل، والتنسيق مع الوزارات المعنية (التعليم، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة) لدعم برامج مكافحة التنمر.

4- إدراج برامج مكافحة التنمر ضمن سياسات حقوق الطفل وحقوق الإنسان.

5-تنظيم ندوات وورش عمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الوعي بمخاطر التنمر.

6-إشراك الشباب في الحملات التوعوية وإعطائهم مساحة للتعبير عن تجاربهم وآرائهم.

