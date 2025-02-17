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التحالف الوطنى يواصل تقديم الدعم الغذائى للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان

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  • التحالف الوطنى يواصل تقديم الدعم الغذائى للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان 1/4
  • التحالف الوطنى يواصل تقديم الدعم الغذائى للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان 2/4
  • التحالف الوطنى يواصل تقديم الدعم الغذائى للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان 3/4
  • التحالف الوطنى يواصل تقديم الدعم الغذائى للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الإثنين، 17 فبراير 2025 03:46 م

في هذه الأيام المباركة، تواصل مطابخ الخير التابعة لمؤسسة الجارحي جهودها الإنسانية، حيث تقوم بتجهيز وتوزيع وجبات مطهية بجودة عالية على الفئات الاولى بالرعاية، ويأتي هذا العمل الخيري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يسعى إلى ضمان وصول الطعام بشكل مناسب وآمن للمتلقين.

وتستهدف الحملة توفير الغذاء للأسر في مختلف المناطق، وذلك في إطار الالتزام بتعزيز العمل المجتمعي والتخفيف من معاناة الفئات الاولى بالرعاية خلال هذه الأيام المباركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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