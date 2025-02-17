شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل تقديم الدعم الغذائى للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

في هذه الأيام المباركة، تواصل مطابخ الخير التابعة لمؤسسة الجارحي جهودها الإنسانية، حيث تقوم بتجهيز وتوزيع وجبات مطهية بجودة عالية على الفئات الاولى بالرعاية، ويأتي هذا العمل الخيري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يسعى إلى ضمان وصول الطعام بشكل مناسب وآمن للمتلقين.

وتستهدف الحملة توفير الغذاء للأسر في مختلف المناطق، وذلك في إطار الالتزام بتعزيز العمل المجتمعي والتخفيف من معاناة الفئات الاولى بالرعاية خلال هذه الأيام المباركة.