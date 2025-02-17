شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يحيل 3 طلبات مناقشة حول المصانع المتعثرة والسيارات الكهربائية للجان المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على احالة "3" طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة و التحول إلى السيارات الكهربائية واقامة المجمعات الصناعية المتخصصة والمناقشات التى دارت بالجلسة اليوم ورود المسؤولين بالحكومة الى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لإعداد تقرير عنها وذلك عملا بحكم المادة 110 من اللائحة الداخلية للمجلس وكان المجلس قد ناقش اليوم طلبات المناقشة التالية:

١-طلب مناقشة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة".

٢- طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن ، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " التحول إلى السيارات الكهربائية".

3- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى ، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية"