ترامب: قد ألتقي ببوتين قريباً جداً بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن اجتماعه مع فلاديمير بوتين قد يتم "قريباً جداً".

وقال ترامب رداً على سؤال حول موعد لقائه المحتمل مع الرئيس الروسي "لم يتم تحديد موعد، لكنه قد يكون قريباً جداً".