امرأة تقول إنها أنجبت ابن إيلون ماسك الـ13.. من هي آشلي؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: فجرت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، آشلي سان كلير، مفاجأة مدوية، متمثلة بإعلانها عن إنجاب طفل لأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك.

وقالت آشلي سان كلير، البالغة من العمر 31 عاما، إنها أنجبت سرا الطفل الثالث عشر لإيلون ماسك.

وقبل أيام، كتبت على موقع إكس: "قبل 5 أشهر، رحبت بطفل جديد في العالم. إيلون ماسك هو الأب. لم أفصح عن ذلك سابقا لحماية خصوصية طفلنا وسلامته، لكن في الأيام الأخيرة أصبح من الواضح أن وسائل الإعلام الشهيرة تنوي الإعلان عن ذلك، بغض النظر عن الضرر الذي سيسببه".

من هي آشلي سان كلير؟

آشلي سان كلير هي محللة سياسية محافظة، معروفة بحضورها الإعلامي وآرائها الصريحة.

قامت بتأليف كتاب الأطفال "الفيلة ليست طيورا"، ودافعت بقوة عن الأيديولوجيات المحافظة وظهرت بجوار شخصيات يمينية بارزة.

عادت مؤخرا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد توقف طويل، وشاركت صورة قديمة من حفل تنصيب دونالد ترامب عام 2017.

من جهته، لم يعلق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومنصة إكس، بشكل مباشر على ادعاءات سان كلير.

ومع ذلك، علق ماسك بعبارة "واو" الساخرة، ردا على منشور يزعم أن "آشلي سان كلير خططت لمدة نصف عقد للإيقاع بإيلون ماسك".

وإذا كان ادعاءها حقيقيا، فسيكون هذا هو الطفل الثالث عشر لـماسك، عبر 4 علاقات مختلفة.