شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأغلبية بالشيوخ: نريد أرقام محددة للمصانع المتعثرة وتصنيفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن "الأغلبية"، إن هناك تضارب فى أرقام المصانع المتعثرة والمغلقة ولابد من معرفة الرقم الحقيقى، وأن يكون هناك تصنيف لهذه لمصانع المتعثرة، لافتا إلى أن التصنيف سيؤدى إلى أن صاحب القرار سيكون على علم بالصناعات التى يجب إنقاذها بشكل سريع ودرجة التدخل المطلوبة.

واشار الخولى إلى الخداع الذى يحدث فى بعض الحالات فى نسبة المكون المحلى فى الصناعة، لافتا إلى أن هناك تحايل يحدث من جانب اصحاب المصانع، وهو امر يحتاج إلى ضبط ويتبع ذلك تحديد المزايا التى سيتم منحها لهذه الصناعات حسب درجة المكون المحلى الداخلى فيها.

وأشار إلى أن تصنيع السيارات الكهربائية يحتاج إلى ربط التكنولوجيا مع الصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".

وأكد النائب إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، عدم وجود صناعة بدون أرض ومرافق ومواد خام، لافتا إلى أن الدولة قامت ببناء عدد من المدن الصناعية بلغ عددها 16 منطقة صناعية، لكن هناك مشكلات فى هذه التجمعات سببها سوء المرافق.

وأشار النائب إلى أن هناك مشاكل امام التحول للسيارات الكهربائية منها أن عدد نقاط الشحن 450 نقطة وهو عدد ضئيل، بالإضافة إلى عدم وجود تشريع للسيارات الكهربائية.

وطالب ممثل برلمانية الشعب الجمهورى باستراتيجية شاملة لحل مشاكل المصانع المتعثرة.