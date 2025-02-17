شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: الوقت له دور هام فى إنقاذ المصانع المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الوقت له دور هام فى إنقاذ المصانع المتعثرة، مضيفا: حالة التعثر عندما يكون هناك سند ودعم لإخراج المتعثر يكون هناك حل، أما اذا طال الأمد فإن المتعثر لايخرج من حالة التعثر، وتكون هناك خسارة للاقتصاد القومى.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: سيكون لنا جلسات لاحقة فى ملف المصانع المتعثرة لمتابعة الأمر، وكنت اتمنى وجود المتخصيين فى الجلسة خلال مناقشة طلبات المناقشة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية