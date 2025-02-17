شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الوفد أمام الشيوخ: أنقذوا الصناعات الصغيرة بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب طارق عبد العزيز ممثل الهيئة البرلمانية للوفد، بإنقاذ الصناعات الصغيرة بالريف وتساءل عن متابعة الحكومة لما يصدره مجلس الشيوخ من تقارير، لافتا إلى أن المجلس في ظل حكومة غير الموجود ناقشت باستفاضة تحديات الصناعة في مصر ،وأصدرت تقرير إحالته للحكومة تضمن توصيات مهمة ،مضيفا هل وصل التقرير لهيئة التنمية الصناعية وقرارا ما فيه بشأن العمالة بالمناطق الصناعية والنقص في العمالة الفنية في حين أنه يوجد تكدس في عدد الخرجين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبا كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" التحول إلى السيارات الكهربائية "، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية.

وطالب النائب طارق عبد العزيز بالاهتمام بالصناعات الصغيرة في الريف، لافتا إلى وجود عدد من المعوقات أمام أصحاب تلك الصناعات ،والحفاظ عليها يسهم في زيادة المكون المحلى للوصول إلى المنتج الكبير ،قائلا إن الصناعات الصغيرة يتم قتلها في الريف وتتم معاملة أصحابها على طريقة التعجيز فيقوله الرغيف السليم لا تكسره والمكسور متاكلش منه.