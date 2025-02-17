شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إسكان النواب يتفقد محطة مياه الحصايا بأسوان ومطالب ببديل لاستمرار التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خلال جولته بمحافظة أسوان، محطة مياه الشرب بالحصايا في إدفو.

وشدد أعضاء وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، على أهمية وجود بديل استعدادا لأي مشكلات تتعلق بالتشغيل.

جاء ذلك برفقة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، حيث تعمل المحطة من خلال بئر ارتوازي على عمق 45 مترا، لخدمة الأهالي على مدار الساعة، بطاقة إنتاجية 2082 كم 3/ يوم.

ويأتي ذلك بعدما أكد مسئولو المحطة، أنها تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف، إلا في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

جانب من الجولة

الوفد يتفقد المحطة