شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجهيز القافلة الإغاثية العاشرة للتحالف الوطنى لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار مواصلة دورها الإنساني لدعم الأشقاء الفلسطنيين في قطاع غزة تشارك مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في القافلة الإغاثية العاشرة المتوجهة إلى قطاع غزة، والتي سيكون على متنها مساعدات إنسانية عاجلة لتلبية احتياجات أهالي القطاع.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم - أنها تشارك في هذه القافلة ب 13شاحنة محملة بـ7 انواع من المساعدات المختلفة إلى قطاع غزة، شملت ادوية وملابس وخيام مقاومة للمطر، مياه معدنية وحفاضات كبار وأطفال وبطاطين، بإجمالي 150 طن بتكلفة بلغت أكثر من 12 مليون جنيه.

وقالت هبة راشد - رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال - إنه بمجرد الانتهاء من القافلة التاسعة التي دخلت القطاع غرة بدأت المؤسسة في تجهيز المساعدات لأهالينا على مدار الأيام الماضية تمهيدا لدخولها القطاع عبر معبر رفح بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة الى حرص المؤسسة على أن تكون المساعدات المرسلة مدروسة ومحددة بناءً على الاحتياجات الحقيقية والأولويات لأهالي قطاع غزة، وذلك لضمان تقديم دعم فعّال ومؤثر.”

ولفتت إلى أن المؤسسة تعمل على تجهيز 20 سيارة إسعاف و7 غرف عمليات جراحية وغرف عمليات وتجهيزات طبية شاملة لمستشفى العيون بشمال غزة، بالإضافة لتجهيزات طبية للمستشفى الأوروبي والمزيد من شاحنات الأدوية والأطعمة والملابس في الفترة القادمة.

وكان قد شاركت مؤسسة مرسال في القافلة التاسعة ب 23 شاحنة بتكلفة 27 ونصف مليون جنيها، لتصبح إجمالي شاحنات مرسال منذ بداية الحرب 173 شاحنة و7 سيارات إسعاف بجمالي تكلفة 277 مليون جنيه، تضم أدوية ومستلزمات طبية وطعام وملابس وخيم وبطاطين.