شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب ويرحب بهم فى الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الاثنين، والذين حضروا الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة بعض الطلبات المتعلقة بالقطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها في مصر.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "في إطار حرص المجلس على تعزيز ونشر الثقافة البرلمانية وخاصة للمهتمين بالعمل السياسي، فإن مجلس السيوخ يرحب بوفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضورهم معنا في الجلسىة"، وسط تحية أعضاء المجلس بأعضاء التنسيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل، عضو المجلس عن التنسيقية، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".