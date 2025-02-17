شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إسكان النواب يتفقد محطة الحاجر للمعالجة الثلاثية في إدفو ويُيشد بالمشروع والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، محطة معالجة الحاجر في إدفو بمحافظة أسوان، في وجود المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

واستعرض مسئولو المحطة مراحل عمليات المعالجة بداية من استقبال المواد المراد معالجتها، وصولا إلى المياه بعد عمليات المعالجة الثلاثية.

وتعد محطة المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو، شمال غرب محافظة أسوان أحد أكبر محطات المعالجة الثلاثية بأسوان، حيث تبلغ القدرة التصميمية 14 ألف م3/ يوم، وتخدم المحطة نحو 200 ألف نسمة، بواقع أكثر من 70% من سكان مدينة ومركز إدفو للقضاء نهائياً على مشاكل الصرف الصحى بأكبر مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبهم أشاد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، بجهود محطة المعالجة الثلاثية، لاسيما بعد إنهاء أزمة وجود الرائحة في المراحل الأولى من عمليات المعالجة.

ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.



