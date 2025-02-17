شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يطالب بإيجاد حلول سريعة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تكون هناك خطوات جادة لحل مشكلة المصانع المتعثرة وإيجاد حلول لها لإنقاذها بما يمكنها من إعادة التشغيل والإنتاج مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".

وقال رئيس المجلس: بالنسبة لأزمة المصانع المتعثرة، مجلس الشيوخ لا بد أن يكون له دور بمتابعة هذا التعثر وعدم إطالة مرور هذه المصانع بحالة التعثر، لا يكفى أن نرصد الآن وجود هذا التعثر، دورنا دفع الأمر إلى حل، ودفع وزارة الصناعة إلى اتخاذ الخطوات الجادة لانتشال هذه المصانع من التعثر ولا نقف عند حالة الرصد".