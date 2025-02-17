شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنظيمى للجان النوعية بحزب المؤتمر.. وتوصيات لتعزيز الانتشار بين المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، اجتماعا تنظيميا للجان النوعية بالأمانة، لمناقشة خطة عمل الأمانات خلال العام الجاري، ووضع خطة استراتيجية متكاملة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والعمل على توسيع القاعدة الجماهيرية للحزب بالمحافظة، وزيادة وعي المواطنين ببرنامج الحزب وأهدافه.

جاء الاجتماع بناء على توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، واللواء طارق رسلان الأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، والقبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، والمهندس هيثم أمان أمين مساعد القاهرة لشؤون التنظيم، وطارق الزمر أمين تنظيم القاهرة.

وانتهى الاجتماع الذى شهد وجودا مكثفا من رؤساء اللجان النوعية بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، إلى عدد من التوصيات والقرارات التى من شأنها تحقيق الانتشار الحزبي الجماهيري، ونشر الوعي بين المواطنين حول مختلف القضايا الهامة.

وأوصى الاجتماع، بإعداد ندوة توعوية لنبذ العنف في المدارس، والإعداد لملتقي توظيفي يوفر فرص عمل للشباب، وإعداد مبادرة للتوعية بأهمية التعليم الفني ودعم صغار الفنيين وتأهيلهم لسوق العمل، وأيضا دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال إعداد قوافل طبية بمختلف أنحاء محافظة القاهرة.

واستعدادا لشهر رمضان الكريم، قررت أمانة الحزب عقد عدد من الندوات التثقيفية.

وقال المهندس هيثم أمان، أمين مساعد القاهرة لشؤون التنظيم، إن الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، بضرورة التنسيق بين مختلف أمانات الحزب، ووضع خطة تحرك قوية تشمل كافة الملفات والقضايا التى تهم المواطنين، وكذلك تحقيق انتشار حزبي أكبر بين القواعد الجماهيرية، وأيضا تعزيز الدور المجتمعي والتوعوي للأمانات المختلفة.

وشارك فى الاجتماع، نبيل الناجي رئيس لجنه الحكماء، ونهال مجدي أمين العضوية، والدكتور محمد سعودي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، والدكتور وليد جرجس رئيس لجنة شؤون المصريين بالخارج، وعمر رسلان رئيس لجنة المراسم، وبسنت نبيل وكيل لجنة التعليم، وسالي عزت رئيس لجنة الصناعة، والدكتور أحمد البلبيسي رئيس لجنة البحث العلمي، والدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد حماد أمين مساعد التنظيم، وبحضور بعض من وكلاء اللجان.



اجتماع تنظيمي للجان النوعية بحزب المؤتمر في القاهرة