شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة الشيوخ لمناقشة خطة الحكومة بشأن المصانع المتعثرة والسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتحول إلى السيارات الكهربائية، وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية".

وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1-طلب مناقشة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة".

2- طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية".

3- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية".