القمة الأفريقية تدعو إلى ضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد القادة الأفارقة في أعمال القمة العادية الـ38 للاتحاد الأفريقي، التي اختممت أعمالها أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

وندّد البيان الختامي بالحرب والعدوان الذي وصفته بـ “الهمجي” على قطاع غزة، كما رفض انتهاكات الكيان للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية.

وشدد القادة الأفارقة في بيانهم على أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم مخالف للقانون الدولي، داعين إلى وقف أي شكل من أشكال التعاون أو التطبيع .

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