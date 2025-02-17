مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وأدَّوا جولات استفزازية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي عرقلت وصول الزوار والمصلين للأقصى.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في رام الله، تخللها مواجهات ومداهمة عددٍ من المنازل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط