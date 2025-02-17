شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تزور جامعة أسوان.. وتؤكد: الدولة تولى اهتماما كبير بالتعليم والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، في إطار زيارة اللجنة للمحافظة.

ورحب رئيس الجامعة بأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا أن هناك تعاون وثيق بين الجامعة والبرلمان في كافة المجالات لدعم التعليم والبحث العلمي.

واستعرض رئيس الجامعة نبذة عن نشأة جامعة أسوان ومراحل نشأتها في عام 2012، وأنه كان بها عدد 6 كليات ثم وصل عدد كليات الجامعة إلى 18 كلية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بالجامعة، ووصل عدد الطلاب ما يقرب من 24 الف طالب وطالبة.

وبدوره أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والتعليم، وتابع قائلا: هناك اهتمام كبير بالصعيد، وجامعة أسوان من الجامعات الكبيرة والواعدة، ونحن حريصون على تقديم كل الدعم لها.

ويضم وفد اللجنة النواب: منى عبد العاطي، صبورة السيد، زكريا حسان، ليلي أبو إسماعيل، حسام المندوه، أمل عصفور، محمد الحمامي، جيهان البيومي، رشا كليب، سكينة سلامة، ومن نواب أسوان النائب جابر أبو خليل.

جانب من زيادة لجنة التعليم لأسوان

الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يستقبل الوفد البرلماني

وفد لجنة التعليم

جانب من لقاء الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والوفد البرلماني