روبيو من إسرائيل: لا مكان لحماس كقوة سياسية أو عسكرية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: في أول زيارة له إلى المنطقة، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على ضرورة القضاء على القدرات السياسية والعسكرية لحركة "حماس" في قطاع غزة، مؤكدًا أن وجودها كقوة حاكمة أو مسلحة "أمر غير مقبول".

تصريحات روبيو جاءت خلال مؤتمر صحافي في القدس، عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث كشف الأخير عن استراتيجية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن غزة، قائلًا: "سنقضي على القدرة العسكرية لحماس وحكمها السياسي في غزة"، لكنه أشار إلى أن تفاصيل الخطة لن تُكشف بالكامل للجمهور.

بدوره، أكد روبيو التزام واشنطن بهذا النهج، قائلًا: "لا يمكن لحماس أن تستمر كقوة عسكرية أو حكومة... يجب القضاء عليها"، في موقف ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية تجاه الحركة.

وفي سياق متصل، كشف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ستُستأنف خلال هذا الأسبوع، دون تحديد المكان الذي ستعقد فيه.