شكرا لقرائتكم خبر عن 25 فبراير حفل تأبين الكاتب الصحفى والروائى الراحل محمد جبريل والان مع تفاصيل الخبر

تقيم نقابة الصحفيين حفل تأبين للكاتب الصحفي والروائي الراحل محمد جبريل، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً يــوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري، بالقاعة المستديرة في الطابق الثالث.

رحل محمد جبريل عن عالمنا يوم الأربعاء 29 يناير 2025م، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء في بلاط صاحبة الجلالة. وقد أثرى الراحل المكتبة العربية بالعديد من الأعمال الروائية والقصصية، من بينها: "الأسوار"، "إمام آخر الزمان"، "من أوراق أبي الطيب المتنبي"، "اعترافات سيد القرية"، "زهرة الصباح"، "مشارف اليقين" رواية صوفية تدور في أجواء روحانية، "حيرة الشاذلي في مسالك الأحبة"، و"أسرة القط حميدو".

يشارك في حفل التأبين أسرة الفقيد، وزملاؤه، وأصدقاؤه.