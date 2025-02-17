شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي: أكاذيب وشائعات الإخوان تهدف إلى زعزعة استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن الجماعة تواصل نشر الأكاذيب والشائعات بهدف إرباك الأوضاع الداخلية في مصر وخلق حالة من الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة.

وأوضح البشبيشي أن هذه الحملة التضليلية تستغل الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة، مثل الوضع الاقتصادي الصعب والضغوط العالمية، من أجل التأثير على الشعب المصري وتحريف الحقائق.

وأشار البشبيشي إلى أن ترويج الأكاذيب والشائعات يهدف إلى استغلال الأزمات الطبيعية وتحويلها إلى "أزمات مفتعلة"، بهدف إشعال الفتن وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما شدد على أن جماعة الإخوان تستهدف استغلال هذه الظروف لتقويض الوحدة الوطنية وتشويه صورة الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وشدد البشبيشي على ضرورة التصدي لهذه الحملات عبر تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الإعلام الوطني الموثوق، مؤكدًا أن الوعي الشعبي بمخططات الجماعة يعزز قدرة مصر على مواجهة محاولات الإخوان للنيل من استقرار البلاد.