شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4 درجات يضرب نيودلهي.. ومخاوف من هزات ارتدادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4 درجات صباح الاثنين نيودلهي وحُدد مركزه على مشارف العاصمة الهندية الضخمة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار كبيرة لكن السكان المذعورين خرجوا من المباني.

تصاعد وتيرة الزلازل

ما هي أنواع الزلازل المختلفة؟

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 05,36 (00,06 بتوقيت غرينتش)، قبيل شروق الشمس، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات فقط.وقالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي "نأمل بأن تكونوا جميعا سالمين". ووفرت رقم هاتف يمكن الاتصال به عند الضرورة.وحض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الناس على اتباع "احتياطات السلامة" والبقاء في حالة تأهب "لهزات ارتدادية محتملة".تحدث زلازل بشكل منتظم في شمال الهند، حيث تلتقي الصفيحة التكتونية الهندية مع الصفيحة الأوراسية.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.تُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:1. الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.2. الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.3. الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.تشير الدراسات إلى أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود. ومع ذلك، فإن زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة أسهمت في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.أما بالنسبة للزلازل الأقل في القوة فهناك زيادة ملحوظة فيها ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والإستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.