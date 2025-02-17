شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: القضية الفلسطينية "أم القضايا العربية" وموقف مصر والأردن ثابت والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية هي أم القضايا العربية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن مرفوضة شكلا ومضمونا، وهو الموقف الثابت للدولتين ولم يتغير.

وأضاف "هلال" خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هناك علاقة وطيدة تجمع مصر والأردن على مر التاريخ، مثمنا إعلان الدولة المصرية المتكرر لرفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كلما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمر للتأكيد على الموقف التاريخي الذى تتخذه الدولة المصرية في الحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن القومى المصري وهو الموقف الذى أجمع عليه القيادة والحكومة والشعب المصري بأكمله بكل طوائفه وكل القوى السياسية.

وأشار إلى أن الشعب المصري حاليا يلتف حول قيادته وهو الأمر الذى عانى فيه إعلام الإخوان لتفكيك النسيج الوطنى إلا أن الوضع حاليا خيب آمالهم وطموحاتهم التابعة لأجندات خارجية شيطانية.



