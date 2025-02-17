شكرا لقرائتكم خبر عن بينها مقاتلات ومسيّرات.. تايوان ترصد 24 طائرة عسكرية صينية والان نبدء بالتفاصيل

الصراع بين الصين وتايوان

المناورات العسكرية الصينية

سفينة حربية كندية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 24 طائرة عسكرية صينية خلال مرور سفينة حربية كندية عبر المضيق الذي يفصل جزيرة تايوان عن البر الرئيسي الصيني.وذكرت الوزارة في بيان أن من بين الطائرات التي رصدتها مقاتلات ومسيّرات.وأوضحت أن الطائرات كانت تُجري مع سفن عسكرية منتشرة حول الجزيرة "دوريات مشتركة استعدادًا للقتال".وأكدت الوزارة أن في الوقت نفسه "أبحرت الفرقاطة "اتش ام سي اس أوتاوا" HMCS Ottawa التابعة للبحرية الملكية الكندية عبر مضيق تايوان".وقالت الوزارة إنها أول سفينة كندية تستخدم هذا المسار البحري الحيوي في العام 2025.وسلكت سفينتان أميركيتان المسار نفسه قبل أيام، وتمر سفن الولايات المتحدة وحلفائها عبر مضيق تايوان بشكل منتظم للحفاظ على مكانته كطريق للشحن الدولي.وفي السنوات الأخيرة، عزّزت بكين ضغوطها على الجزيرة التي تطالب بالسيادة عليها.كما وزادت من مناوراتها العسكرية في المياه المحيطة بها، وقالت إنها لا تستبعد استخدام القوة لإعادة الجزيرة إلى سيادتها.وأجرى الجيش الصيني اتصالًا لاسلكيًا مع السفينة الحربية الكندية في أثناء عبورها، وطلب منها تغيير مسارها، بحسب وسائل إعلام تايوانية.ونددت بكين بـ "إشارة سيئة" تزيد من "المخاطر الأمنية" خلال مرور السفينتين الأميركيتين وهما مدمرة وسفينة مخصصة لأبحاث علوم المحيطات.ودخلت السفينتان المضيق في 10 فبراير، فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية الأربعاء، إنها رصدت 62 طائرة عسكرية صينية قرب الجزيرة على مدار 48 ساعة تزامنًا مع مرور السفينتين الأميركيتين.