الإمارات تنفذ مبادرة لدعم قطاع التعليم في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» مجموعة من المستلزمات الأساسية لوزارة التربية والتعليم في المحافظة الوسطى، كمبادرة إنسانية لدعم التعليم بقطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة والأزمات المتتالية.

كما قام متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» بمساندة مرضى التوحد في القطاع، حيث تم تقديم الأغطية الشتوية والطرود الغذائية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وفي مخيم «النخيل» بالقرارة جنوب قطاع غزة، وزعت العملية أغطية شتوية على النازحين للتخفيف من معاناتهم، وسط ظروف الشتاء القاسية.

جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وضاعفت دولة الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع وقد وصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت القطاع ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى 160 قافلة، بإجمالي مساعدات إنسانية بلغ نحو 31026 طناً، مما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.