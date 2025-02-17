شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تستعيد السيطرة على قرية تعدين قرب مدينة استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

المسيرات الهجومية الأوكرانية

حرب روسيا وأوكرانيا

مدينة بوكروفسك الاستراتيجية

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا الأحد استعادة السيطرة على قرية تعدين قرب مدينة بوكروفسك المحاصرة التي تسعى روسيا للاستيلاء عليها منذ أشهر.وأوضح الناطق باسم القوات في المنطقة فيكتور تريغوبوف، إن "عددا من الهجمات المضادة التي شنتها القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح" مضيفًا "يمكننا التحدث عن تحرير قرية ييشانه".وأكد أن هذه النجاحات المحددة أصبحت ممكنة بفضل "الاستخدام الفعال" للمسيرات الهجومية والتعاون بين وحدات مختلفة.ولفت إلى أن الوضع ما زال متغيرًا، ويمكن أن يتغيّر بين يوم وآخر.وتقع قرية ييشانه جنوب غرب بوكروفسك في منطقة دونيتسك الشرقية.وأوضح تريغوبوف أن الجيش الروسي يحاول منذ أشهر الاستيلاء على مدينة بوكروفسك بالقوة، لا سيما من خلال محاولته الاستيلاء على طريق مهم في جانبها الغربي يؤدي إليها.وقال قائد فصيلة في فوج سكالا الملقب حربيا باسم "درون"، إن رجاله شاركوا في "استعادة هذه المواقع".وأضاف أن وضع الجيش الأوكراني في منطقة بوكروفسك تحسن في الآونة الأخيرة.وتستمر القوات الروسية في محاولة دخول المدينة، لكن فوج "درون" أكّد "النجاح في احتوائها ومنعها من القيام بذلك"، معترفًا بأن جيش موسكو ما زال أكبر عددا وأفضل تسليحا.وكان زيلينسكي أعلن الجمعة أنّ الوضع العسكري تحسّن حول مدينة بوكروفسك الاستراتيجية.وتسعى القوات العسكرية الروسية إلى تطويق بوكروفسك وقطع الطريق السريع عند المدخلين الشرقي والغربي للمدينة، ما يشكل ضربة قوية لإمدادات الجيش الأوكراني.وأعلن الجيش الروسي السبت السيطرة على قرية بيريزيفكا في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا.