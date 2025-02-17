شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يرفض أي حل سلمي للصراع مع روسيا دون مشاركة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

عضوية أوكرانيا في الناتو

استخراج المواد الخام في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لن يقبل بحل سلمي للصراع مع روسيا إذا لم تشارك بلاده في المحادثات.وردًا على سؤال عما إذا كان بإمكانه قبول صفقة جرى التفاوض عليها من دون أوكرانيا، قال زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية "لا"، وذلك في ظل وجود إشارات على أن روسيا والولايات المتحدة قد تجريان محادثات ثنائية بشأن القضية.وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية، وإن الكلمات لا تكفي، مشيرًا إلى أن أحد الضمانات يمكن أن يكون العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن هذا هو الحل الأكثر ملاءمة لجميع الأطراف.وأضاف أنه من دون ضمانات أمنية، لا يعتقد أن اتفاقًا اقتصاديًا سينجح، داعيًا إلى العدالة.وحذر من أن وصول روسيا إلى الموارد المعدنية الواسعة في أوكرانيا سيكون خطرًا، نظرًا إلى أن المعادن النادرة لا يمكن استخدامها في صناعة الهواتف المحمولة أو السيارات الكهربائية فحسب، ولكن أيضًا الصواريخ.وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، قال زيلنسكي إنه سيعيد التفاوض على معاهدة مع الولايات المتحدة بشأن استخراج المواد الخام، قائلًا إنه لم يوافق على توقيع الاتفاقية لأنها لم تكتمل بعد.كان زيلينسكي أكد أن أي استغلال لهذه الموارد من جانب الولايات المتحدة يجب أن يكون مرتبطًا بضمانات أمنية تحمي أوكرانيا من أي عدوان روسي مستقبلي.وأضاف: "بالنسبة لي، من المهم جدًا الربط بين نوع ما من الضمانات الأمنية وشكل ما من أشكال الاستثمارات".